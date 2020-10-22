Кэтэлин Иту - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Кэтэлин
|Фамилия
|Иту
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Кэтэлин
|Фамилия
|Иту
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|2:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.12.2020
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|ЦСКА (София)
|26.11.2020
|1' -51'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:2
|Рома (Рим)
|35'
|05.11.2020
|1' -46'
|Рома (Рим)
|5:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|29.10.2020
|79' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|22.10.2020
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:2
|ЧФР Клуж (Бухарест)