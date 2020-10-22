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    Кэтэлин Иту - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Кэтэлин
    Фамилия Иту
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 октября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2020 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 2:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    03.12.2020 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:0 ЦСКА (София)
    26.11.2020 1' -51' ЧФР Клуж (Бухарест) 0:2 Рома (Рим)
    35'
    05.11.2020 1' -46' Рома (Рим) 5:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    29.10.2020 79' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 1:1 Янг Бойз (Берн)
    22.10.2020 Был в запасе ЦСКА (София) 0:2 ЧФР Клуж (Бухарест)
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