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    Тим Мацеевски - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Тим
    Фамилия Мацеевски
    Команда Унион
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 2001 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Унион 3:1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия К 14 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.05.2022 64' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:2 Аустрия (Вена)
    08.05.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:2 Штурм (Грац)
    27.04.2022 79' -90' Рапид (Вена) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    24.04.2022 1' -51' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    17.04.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    10.04.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:6 Зальцбург (Зальцбург)
    03.04.2022 1' -82' Аустрия (Вена) 1:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    16.10.2021 1' -53' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Рапид (Вена)
    02.10.2021 80' -90' Рид (Рид) 1:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    25.09.2021 85' -90' Альтах (Альтах) 0:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    19.09.2021 69' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 ЛАСК (Линц)
    12.09.2021 59' -90' Штурм (Грац) 2:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.08.2021 1' -54' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    21.08.2021 58' -89' Зальцбург (Зальцбург) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.08.2021 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    07.08.2021 62' -88' Аустрия К (Клагенфурт) 4:3 Хартберг (Хартберг)
    31.07.2021 78' -89' Адмира Ваккер (Модлинг) 4:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    25.07.2021 89' -88' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
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