Тим Мацеевски - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Мацеевски
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2001 (22 года)
|Рост
|184
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€ 350
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|Имя
|Тим
|Фамилия
|Мацеевски
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.05.2022
|64' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:2
|Штурм (Грац)
|27.04.2022
|79' -90'
|Рапид (Вена)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|24.04.2022
|1' -51'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|10.04.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.04.2022
|1' -82'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|16.10.2021
|1' -53'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Рапид (Вена)
|02.10.2021
|80' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.09.2021
|85' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|19.09.2021
|69' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.09.2021
|59' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2021
|1' -54'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|21.08.2021
|58' -89'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|07.08.2021
|62' -88'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|4:3
|Хартберг (Хартберг)
|31.07.2021
|78' -89'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|4:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|25.07.2021
|89' -88'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)