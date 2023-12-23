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    Хамза Рафья - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Хамза
    Фамилия Рафья
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 апреля 1999 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2024 Был в запасе Салернитана 0:1 Лечче Италия. Серия А, 29 тур
    10.03.2024 Был в запасе Лечче 0:1 Верона Италия. Серия А, 28 тур
    03.03.2024 1' - 67' Фрозиноне 1:1 Лечче Италия. Серия А, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 22 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2024 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:1 Лечче (Лечче)
    10.03.2024 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Верона (Верона)
    03.03.2024 1' -67' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Лечче (Лечче)
    25.02.2024 1' -58' Лечче (Лечче) 0:4 Интер (Милан)
    16.02.2024 1' -61' Торино (Турин) 2:0 Лечче (Лечче)
    11.02.2024 77' -90' Болонья (Болонья) 4:0 Лечче (Лечче)
    02.02.2024 Был в запасе Лечче (Лечче) 4:2 Фиорентина (Флоренция)
    28.01.2024 73' -90' Дженоа (Генуя) 2:1 Лечче (Лечче)
    30.12.2023 1' -72' Аталанта (Бергамо) 1:0 Лечче (Лечче)
    23.12.2023 64' -90' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    16.12.2023 90' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    11.12.2023 60' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Лечче (Лечче)
    71'
    03.12.2023 77' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Болонья (Болонья)
    27.11.2023 87' -90' Верона (Верона) 2:2 Лечче (Лечче)
    11.11.2023 1' -57' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    05.11.2023 1' -62' Рома (Рим) 3:1 Лечче (Лечче)
    28.10.2023 1' -56' Лечче (Лечче) 0:1 Торино (Турин)
    41'
    23.10.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    06.10.2023 1' -63' Лечче (Лечче) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    44'
    30.09.2023 1' -61' Лечче (Лечче) 0:4 Наполи (Неаполь)
    26.09.2023 63' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    69'
    22.09.2023 1' -60' Лечче (Лечче) 1:0 Дженоа (Генуя)
    17.09.2023 1' -54' Монца (Монца) 1:1 Лечче (Лечче)
    45'
    03.09.2023 1' -62' Лечче (Лечче) 2:0 Салернитана (Салернитана)
    27.08.2023 1' -72' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Лечче (Лечче)
    49'
    20.08.2023 1' -65' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
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