Хамза Рафья - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Рафья
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Рафья
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 апреля 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2024
|Был в запасе
|Салернитана
|0:1
|Лечче
|Италия. Серия А, 29 тур
|10.03.2024
|Был в запасе
|Лечче
|0:1
|Верона
|Италия. Серия А, 28 тур
|03.03.2024
|1' - 67'
|Фрозиноне
|1:1
|Лечче
|Италия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|22
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2024
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)
|03.03.2024
|1' -67'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|25.02.2024
|1' -58'
|Лечче (Лечче)
|0:4
|Интер (Милан)
|16.02.2024
|1' -61'
|Торино (Турин)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|11.02.2024
|77' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|02.02.2024
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|4:2
|Фиорентина (Флоренция)
|28.01.2024
|73' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|30.12.2023
|1' -72'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|23.12.2023
|64' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.12.2023
|90' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|11.12.2023
|60' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|71'
|03.12.2023
|77' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|27.11.2023
|87' -90'
|Верона (Верона)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|11.11.2023
|1' -57'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|05.11.2023
|1' -62'
|Рома (Рим)
|3:1
|Лечче (Лечче)
|28.10.2023
|1' -56'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Торино (Турин)
|41'
|23.10.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|06.10.2023
|1' -63'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|44'
|30.09.2023
|1' -61'
|Лечче (Лечче)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|26.09.2023
|63' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|69'
|22.09.2023
|1' -60'
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|17.09.2023
|1' -54'
|Монца (Монца)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|45'
|03.09.2023
|1' -62'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2023
|1' -72'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|49'
|20.08.2023
|1' -65'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)