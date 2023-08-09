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    Константин Тюкавин - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Константин
    Фамилия Тюкавин
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Котлас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 2002 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.03.2024 1' - 90' Динамо 0:0 Ростов Россия. Премьер-лига, 22 тур
    21.03.2024 1' - 65' Россия 4:0 Сербия Товарищеские матчи. Сборные
    32'
    13.03.2024 1' - 90' Зенит 2:0 Динамо Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
    09.03.2024 1' - 76' Динамо 2:0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 20 тур
    62' 39'
    03.03.2024 1' - 82' Динамо 2:1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 19 тур
    58'
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