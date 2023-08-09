Константин Тюкавин - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Тюкавин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Котлас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 2002 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Тюкавин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Котлас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.03.2024
|1' - 90'
|Динамо
|0:0
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|21.03.2024
|1' - 65'
|Россия
|4:0
|Сербия
|Товарищеские матчи. Сборные
|32'
|13.03.2024
|1' - 90'
|Зенит
|2:0
|Динамо
|Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
|09.03.2024
|1' - 76'
|Динамо
|2:0
|Ахмат
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|62' 39'
|03.03.2024
|1' - 82'
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.03.2024
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Динамо (Москва)
|29.11.2023
|1' -73'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|02.11.2023
|1' -77'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16'
|04.10.2023
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:0
|Спартак (Москва)
|19.09.2023
|65' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
(4:2)п
|Динамо (Москва)
|202'
|09.08.2023
|65' -90'
|Динамо (Москва)
|4:3
|Краснодар (Краснодар)
|25.07.2023
|74' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(4:3)п
|Динамо (Москва)