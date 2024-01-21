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    Томмазо Миланезе - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Томмазо
    Фамилия Миланезе
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 июля 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.03.2024 1' - 90' Асколи 4:1 Лекко Италия. Серия В, 30 тур
    11.03.2024 Был в запасе Сампдория 2:1 Асколи Италия. Серия В, 29 тур
    03.03.2024 Был в запасе Асколи 0:0 Реджана 1919 Италия. Серия В, 28 тур
    27.02.2024 Был в запасе Асколи 1:1 Брешиа Италия. Серия В, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Асколи 14 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2024 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 4:1 Лекко (Лекко)
    11.03.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    03.03.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    27.02.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Брешиа (Брешиа)
    24.02.2024 Был в запасе Феральписало (Сало) 0:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.02.2024 83' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Кремонезе (Кремона)
    10.02.2024 Был в запасе Катанцаро (Катанцаро) 3:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    04.02.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Зюйдтироль (Брессаноне)
    27.01.2024 Был в запасе Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    21.01.2024 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 2:2 Бари (Бари)
    14.01.2024 83' -90' Парма (Парма) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.12.2023 1' -64' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Циттаделла (Циттаделла)
    23.12.2023 Был в запасе Пиза (Пиза) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.12.2023 74' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    09.12.2023 1' -46' Асколи (Асколи-Пичено) 1:2 Специя (Ла Специя)
    02.12.2023 61' -90' Венеция (Венеция) 3:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    25.11.2023 76' -90' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    11.11.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 71' -90' Бари (Бари) 1:0 Асколи (Асколи-Пичено)
    90'
    28.10.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:3 Парма (Парма)
    21.10.2023 1' -78' Лекко (Лекко) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    55'
    07.10.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.09.2023 68' -90' Брешиа (Брешиа) 1:1 Асколи (Асколи-Пичено)
    26.09.2023 1' -70' Асколи (Асколи-Пичено) 2:0 Тернана (Терни)
    23.09.2023 1' -66' Кремонезе (Кремона) 2:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    16.09.2023 1' -73' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Палермо (Палермо)
    30.08.2023 Был в запасе Тернана (Терни) 0:1 Кремонезе (Кремона)
    26.08.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:1 Бари (Бари)
    19.08.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Катанцаро (Катанцаро)
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