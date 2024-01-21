Томмазо Миланезе - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Миланезе
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2002 (21 год)
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Миланезе
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.03.2024
|1' - 90'
|Асколи
|4:1
|Лекко
|Италия. Серия В, 30 тур
|11.03.2024
|Был в запасе
|Сампдория
|2:1
|Асколи
|Италия. Серия В, 29 тур
|03.03.2024
|Был в запасе
|Асколи
|0:0
|Реджана 1919
|Италия. Серия В, 28 тур
|27.02.2024
|Был в запасе
|Асколи
|1:1
|Брешиа
|Италия. Серия В, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Асколи
|14
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|11.03.2024
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|27.02.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Брешиа (Брешиа)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Феральписало (Сало)
|0:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.02.2024
|83' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:2
|Бари (Бари)
|14.01.2024
|83' -90'
|Парма (Парма)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.12.2023
|1' -64'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.12.2023
|74' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|09.12.2023
|1' -46'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|02.12.2023
|61' -90'
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|25.11.2023
|76' -90'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|04.11.2023
|71' -90'
|Бари (Бари)
|1:0
|Асколи (Асколи-Пичено)
|90'
|28.10.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2023
|1' -78'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|55'
|07.10.2023
|Был в запасе
|Асколи (Асколи-Пичено)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2023
|68' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Асколи (Асколи-Пичено)
|26.09.2023
|1' -70'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|2:0
|Тернана (Терни)
|23.09.2023
|1' -66'
|Кремонезе (Кремона)
|2:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|16.09.2023
|1' -73'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|30.08.2023
|Был в запасе
|Тернана (Терни)
|0:1
|Кремонезе (Кремона)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Бари (Бари)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Катанцаро (Катанцаро)