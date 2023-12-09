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    Фоларин Балогун - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Фоларин
    Фамилия Балогун
    Команда Монако
    Состав Основной
    Родной город Нью-Йорк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 2001 (22 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.03.2024 89' - 90' Монако 2:2 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    10.03.2024 1' - 90' Страсбур 0:1 Монако Франция. Лига 1, 25 тур
    01.03.2024 1' - 90' Монако 0:0 ПСЖ Франция. Лига 1, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 21 5 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2024 89' -90' Монако (Монако) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    10.03.2024 1' -90' Страсбур (Страсбур) 0:1 Монако (Монако)
    01.03.2024 1' -90' Монако (Монако) 0:0 ПСЖ (Париж)
    25.02.2024 1' -90' Ланс (Ланс) 2:3 Монако (Монако)
    19' 82'
    18.02.2024 1' -71' Монако (Монако) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    11.02.2024 80' -90' Ницца (Ницца) 2:3 Монако (Монако)
    13.01.2024 46' -90' Монако (Монако) 1:3 Реймс (Реймс)
    20.12.2023 1' -56' Тулуза (Тулуза) 1:2 Монако (Монако)
    15.12.2023 1' -90' Монако (Монако) 0:1 Лион (Лион)
    09.12.2023 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Монако (Монако)
    51' 85'
    03.12.2023 1' -74' Монако (Монако) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    24.11.2023 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:2 Монако (Монако)
    75'
    11.11.2023 73' -90' Гавр (Гавр) 0:0 Монако (Монако)
    05.11.2023 1' -81' Монако (Монако) 2:0 Брест (Брест)
    29.10.2023 1' -46' Лилль (Лилль) 2:0 Монако (Монако)
    22.10.2023 1' -89' Монако (Монако) 2:1 Метц (Метц)
    07.10.2023 1' -82' Реймс (Реймс) 1:3 Монако (Монако)
    46'
    30.09.2023 1' -83' Монако (Монако) 3:2 Марсель (Марсель)
    23'
    22.09.2023 1' -67' Монако (Монако) 0:1 Ницца (Ницца)
    11' 55'
    17.09.2023 66' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    69'
    02.09.2023 74' -90' Монако (Монако) 3:0 Ланс (Ланс)
    79'
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