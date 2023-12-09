Фоларин Балогун - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Фоларин
|Фамилия
|Балогун
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2001 (22 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Фоларин
|Фамилия
|Балогун
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.03.2024
|89' - 90'
|Монако
|2:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|10.03.2024
|1' - 90'
|Страсбур
|0:1
|Монако
|Франция. Лига 1, 25 тур
|01.03.2024
|1' - 90'
|Монако
|0:0
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|21
|5
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2024
|89' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|10.03.2024
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Монако (Монако)
|01.03.2024
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|25.02.2024
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:3
|Монако (Монако)
|19' 82'
|18.02.2024
|1' -71'
|Монако (Монако)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|11.02.2024
|80' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.01.2024
|46' -90'
|Монако (Монако)
|1:3
|Реймс (Реймс)
|20.12.2023
|1' -56'
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Монако (Монако)
|15.12.2023
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Лион (Лион)
|09.12.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Монако (Монако)
|51' 85'
|03.12.2023
|1' -74'
|Монако (Монако)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|24.11.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:2
|Монако (Монако)
|75'
|11.11.2023
|73' -90'
|Гавр (Гавр)
|0:0
|Монако (Монако)
|05.11.2023
|1' -81'
|Монако (Монако)
|2:0
|Брест (Брест)
|29.10.2023
|1' -46'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Монако (Монако)
|22.10.2023
|1' -89'
|Монако (Монако)
|2:1
|Метц (Метц)
|07.10.2023
|1' -82'
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Монако (Монако)
|46'
|30.09.2023
|1' -83'
|Монако (Монако)
|3:2
|Марсель (Марсель)
|23'
|22.09.2023
|1' -67'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|11' 55'
|17.09.2023
|66' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|69'
|02.09.2023
|74' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Ланс (Ланс)
|79'