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    Габриэль Дебелюх - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Габриэль
    Фамилия Дебелюх
    Команда Сепси
    Состав Основной
    Родной город Пула
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 сентября 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.03.2024 1' - 81' ФКСБ 2:1 Сепси Румыния. Лига I, 1 тур
    25'
    08.03.2024 70' - 90' Петролул 1:2 Сепси Румыния. Лига I, 30 тур
    90' 90'
    29.02.2024 1' - 90' Ботошани 1:2 Сепси Румыния. Лига I, 28 тур
    31'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 4 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -59' ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    37'
    04.08.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    27.07.2022 1' -66' Интер (Эскальдес) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    46'
    21.07.2022 1' -89' ЧФР Клуж (Бухарест) 3:0 Интер (Эскальдес)
    38'
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