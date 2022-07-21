Габриэль Дебелюх - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Дебелюх
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Дебелюх
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.03.2024
|1' - 81'
|ФКСБ
|2:1
|Сепси
|Румыния. Лига I, 1 тур
|25'
|08.03.2024
|70' - 90'
|Петролул
|1:2
|Сепси
|Румыния. Лига I, 30 тур
|90' 90'
|29.02.2024
|1' - 90'
|Ботошани
|1:2
|Сепси
|Румыния. Лига I, 28 тур
|31'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|4
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -59'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|37'
|04.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|27.07.2022
|1' -66'
|Интер (Эскальдес)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|46'
|21.07.2022
|1' -89'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|3:0
|Интер (Эскальдес)
|38'