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    Густаво Бусатто - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Густаво
    Фамилия Бусатто
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 октября 1990 (33 года)
    Рост 189
    Вес 78
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.03.2024 1' - 90' ЦСКА 4:0 Ботев Болгария. Первая лига, 25 тур
    09.03.2024 1' - 90' ЦСКА 1948 0:2 ЦСКА Болгария. Первая лига, 24 тур
    03.03.2024 1' - 90' ЦСКА 3:0 Берое Болгария. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2023 1' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 4:0 ЦСКА (София)
    27.07.2023 1' -90' ЦСКА (София) 0:2 Сепси (Сфынту-Георге)
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