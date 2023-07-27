Густаво Бусатто - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Бусатто
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 октября 1990 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|78
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Бусатто
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 октября 1990 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.03.2024
|1' - 90'
|ЦСКА
|4:0
|Ботев
|Болгария. Первая лига, 25 тур
|09.03.2024
|1' - 90'
|ЦСКА 1948
|0:2
|ЦСКА
|Болгария. Первая лига, 24 тур
|03.03.2024
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Берое
|Болгария. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|4:0
|ЦСКА (София)
|27.07.2023
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:2
|Сепси (Сфынту-Георге)