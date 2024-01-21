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    Дилан Батубинсика - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Дилан
    Фамилия Батубинсика
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1996 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 84
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2024 1' - 90' Бастия 0:4 Сент-Этьен Франция. Лига 2, 29 тур
    09.03.2024 1' - 90' Сент-Этьен 1:0 Осер Франция. Лига 2, 28 тур
    24'
    02.03.2024 1' - 90' Париж 0:0 Сент-Этьен Франция. Лига 2, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ДР Конго 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -90' ЮАР 0:0
    (6:5)п    		 ДР Конго
    07.02.2024 Был в запасе Кот-д'Ивуар 1:0 ДР Конго
    02.02.2024 Был в запасе ДР Конго 3:1 Гвинея
    28.01.2024 1' -65' Египет 1:1
    (7:8)п    		 ДР Конго
    45'
    24.01.2024 1' -90' Танзания 0:0 ДР Конго
    21.01.2024 46' -90' Марокко 1:1 ДР Конго
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