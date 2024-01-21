Дилан Батубинсика - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Батубинсика
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|84
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Батубинсика
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2024
|1' - 90'
|Бастия
|0:4
|Сент-Этьен
|Франция. Лига 2, 29 тур
|09.03.2024
|1' - 90'
|Сент-Этьен
|1:0
|Осер
|Франция. Лига 2, 28 тур
|24'
|02.03.2024
|1' - 90'
|Париж
|0:0
|Сент-Этьен
|Франция. Лига 2, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДР Конго
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|ЮАР
|0:0
(6:5)п
|ДР Конго
|07.02.2024
|Был в запасе
|Кот-д'Ивуар
|1:0
|ДР Конго
|02.02.2024
|Был в запасе
|ДР Конго
|3:1
|Гвинея
|28.01.2024
|1' -65'
|Египет
|1:1
(7:8)п
|ДР Конго
|45'
|24.01.2024
|1' -90'
|Танзания
|0:0
|ДР Конго
|21.01.2024
|46' -90'
|Марокко
|1:1
|ДР Конго