Оливье Вердон - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Вердон
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Вердон
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2024
|1' - 86'
|Ботев
|0:2
|Лудогорец
|Болгария. Первая лига, 24 тур
|03.03.2024
|1' - 90'
|Лудогорец
|2:0
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|24.08.2023
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|69'
|17.08.2023
|1' -46'
|Лудогорец (Разград)
|5:1
|Астана (Астана)
|08.08.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Лудогорец (Разград)
|87'