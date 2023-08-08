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    Оливье Вердон - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Оливье
    Фамилия Вердон
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 октября 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2024 1' - 86' Ботев 0:2 Лудогорец Болгария. Первая лига, 24 тур
    03.03.2024 1' - 90' Лудогорец 2:0 ЦСКА 1948 Болгария. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 0:1 Лудогорец (Разград)
    24.08.2023 1' -90' Лудогорец (Разград) 1:4 Аякс (Амстердам)
    69'
    17.08.2023 1' -46' Лудогорец (Разград) 5:1 Астана (Астана)
    08.08.2023 1' -90' Астана (Астана) 2:1 Лудогорец (Разград)
    87'
    Россия
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