Серхио Сантос - статистика
#40 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Леганес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Леганес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|80' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)