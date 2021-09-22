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    Серхио Сантос - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Сантос
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Родной город Леганес
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 2001 (22 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 80' -90' Реал (Мадрид) 6:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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