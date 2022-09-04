Элеутериос Лирацис - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Элеутериос
|Фамилия
|Лирацис
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кавала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Элеутериос
|Фамилия
|Лирацис
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кавала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|9
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|1' -80'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|59'
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|28.12.2022
|76' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|23.10.2022
|1' -39'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|56'
|09.10.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|77'
|12.09.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)