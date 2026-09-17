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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Дуглас Аугусто
Статистика
€ 7 млн
Дуглас Аугусто - статистика
Краснодар
13 января 1997 (29), Рио-де-Жанейро
#8 | Полузащитник
173 см
Бразилия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
1' - 81'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
1' - 31'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
46' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
1' - 46'
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