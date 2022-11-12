Кэлвин Бейсси - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Кэлвин
|Фамилия
|Бейсси
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Кэлвин
|Фамилия
|Бейсси
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|70' - 90'
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|46' - 90'
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|78'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Камбур
|0:5
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|29.01.2023
|79' - 90'
|Экселсиор
|1:4
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 19 тур
|26.01.2023
|1' - 60'
|Аякс
|1:1
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|19
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|70' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|12.02.2023
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|78'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|29.01.2023
|79' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|1' -60'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|14.01.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|08.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|12.11.2022
|1' -46'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|16.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|26'
|08.10.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|39'
|01.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|28.08.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|21.08.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)