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    Андреас Юнгдаль - статистика

    #96 | Вратарь
    Имя Андреас
    Фамилия Юнгдаль
    Команда Милан
    Состав Молодежный
    Родной город Сингапур
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 февраля 2002 (21 год)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    12.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
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