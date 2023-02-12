Андреас Юнгдаль - статистика
#96 | Вратарь
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Юнгдаль
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сингапур
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Юнгдаль
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сингапур
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)