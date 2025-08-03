Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Muamer Brajanac - статистика

Завершил карьеру
#80 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
17
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 1
03.08.2025
Сандефьорд
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
7 : 2
26.07.2025
Волеренга
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
3 : 0
20.07.2025
Хаугесунд
78' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Брюне
1 : 0
13.07.2025
Волеренга
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Волеренга
1 : 1
05.07.2025
Фредрикстад
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
0 : 2
29.06.2025
Волеренга
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Волеренга
2 : 3
22.06.2025
Мольде
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
2 : 1
31.05.2025
Волеренга
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
КФУМ-Камератене
0 : 1
26.05.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
1 : 1
16.05.2025
ХамКам
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сандефьорд
2 : 1
11.05.2025
Волеренга
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Волеренга
2 : 4
03.05.2025
Бранн
1' - 90'
48'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
0 : 2
27.04.2025
Волеренга
1' - 63'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Волеренга
0 : 2
21.04.2025
Русенборг
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Фредрикстад
2 : 0
09.04.2025
Волеренга
1' - 57'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
06.04.2025
Волеренга
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
3 : 1
30.03.2025
Викинг
1' - 86'
40'
Главные новости
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
1
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
1
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+