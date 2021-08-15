|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|21.12.2021
|82' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|18.12.2021
|66' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|89'
|11.12.2021
|73' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|03.12.2021
|73' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|28.08.2021
|69' -89'
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Витесс (Арнем)