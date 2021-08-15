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    Samir Lagsir - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Samir Lagsir
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 0:1 Зволле (Зволле)
    21.12.2021 82' -90' Витесс (Арнем) 1:0 Зволле (Зволле)
    18.12.2021 66' -90' Зволле (Зволле) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    89'
    11.12.2021 73' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    03.12.2021 73' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    11.09.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:2 Аякс (Амстердам)
    28.08.2021 69' -89' Виллем II (Тилбург) 1:0 Зволле (Зволле)
    15.08.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Витесс (Арнем)
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