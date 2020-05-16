Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

David Bumberger - статистика

Блау-Вайс
#23 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блау-Вайс
16
1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсберг
0 : 0
18.04.2026
Блау-Вайс
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Блау-Вайс
5 : 0
11.04.2026
Тироль
84' - 90'
87'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Грацер
2 : 1
04.04.2026
Блау-Вайс
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Блау-Вайс
3 : 2
21.03.2026
Рид
1' - 76'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Альтах
3 : 1
14.03.2026
Блау-Вайс
1' - 80'
51'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
08.03.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
11'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
2 : 3
01.03.2026
Тироль
1' - 82'
50'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Штурм
1 : 0
22.02.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Блау-Вайс
2 : 1
15.02.2026
Вольфсберг
1' - 79'
55'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
1 : 0
08.02.2026
Блау-Вайс
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Блау-Вайс
1 : 1
14.12.2025
Рапид
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
0 : 2
06.12.2025
Зальцбург
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 1
29.11.2025
Блау-Вайс
83' - 90'
88'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
2 : 3
22.11.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рид
2 : 1
08.11.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Блау-Вайс
0 : 1
01.11.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Тироль
2 : 0
25.10.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
3 : 4
19.10.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 1
04.10.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 0
27.09.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
2 : 0
21.09.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
3 : 0
13.09.2025
Грацер
Был в запасе
Главные новости
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
1
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+