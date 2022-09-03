Тымотеуш Пухач - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Тымотеуш
|Фамилия
|Пухач
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Тымотеуш
|Фамилия
|Пухач
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Арис
|1:2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 21 тур
|30.01.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|1' -59'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)