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    Тымотеуш Пухач - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Тымотеуш
    Фамилия Пухач
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1999 (24 года)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Панатинаикос 2:0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Арис 1:2 Панатинаикос Греция. Суперлига, 22 тур
    05.02.2023 1' - 90' Панатинаикос 2:0 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 21 тур
    30.01.2023 1' - 90' Астерас 1:0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Унион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 1' -59' Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    01.10.2022 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 Унион (Берлин)
    03.09.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 1:1 Бавария (Мюнхен)
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