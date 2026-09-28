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Азербайджан. Премьер-лига
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Сабах
Тымотеуш Пухач
Статистика
€ 1,50 млн
Тымотеуш Пухач - статистика
Сабах
23 января 1999 (27)
#27 | Защитник
180 см | 74 кг
Польша
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Швеция
1 : 1
28.09.2026
Польша
1' - 90'
35'
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
4 : 0
10.09.2026
Сабах
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
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Турция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Чемпионат Европы 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сабах
9
0
5
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
4 : 0
10.09.2026
Сабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
1' - 91'
90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
19.08.2026
Сабах
1' - 90'
6'
Лига чемпионов, 3 раунд
Сабах
4 : 0
11.08.2026
Орхус
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Орхус
2 : 1
05.08.2026
Сабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС
0 : 2
28.07.2026
Сабах
1' - 90'
52'
Лига чемпионов, 2 раунд
Сабах
1 : 0
21.07.2026
КуПС
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
1' - 90'
42'
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
1' - 90'
66'
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