Мауро Жуниор - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1999 (23 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Жуниор
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 71'
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|74' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|61' - 90'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|24.01.2023
|1' - 43'
|Эммен
|1:0
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 18 тур
|43'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -71'
|Утрехт (Утрехт)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.02.2023
|61' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|24.01.2023
|1' -43'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|43'
|21.01.2023
|73' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|12.11.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|23.10.2022
|69' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)