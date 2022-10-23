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    Мауро Жуниор - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Мауро
    Фамилия Жуниор
    Команда ПСВ
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1999 (23 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 71' Утрехт 2:2 ПСВ Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 74' - 90' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 61' - 90' ПСВ 6:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур
    24.01.2023 1' - 43' Эммен 1:0 ПСВ Голландия. Эредивизие, 18 тур
    43'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 5 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -71' Утрехт (Утрехт) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    11.02.2023 61' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    24.01.2023 1' -43' Эммен (Эммен) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    43'
    21.01.2023 73' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Витесс (Арнем)
    12.11.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    06.11.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    23.10.2022 69' -90' Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
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