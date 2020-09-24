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    Иван Невистич - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Иван
    Фамилия Невистич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 июля 1998 (24 года)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
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