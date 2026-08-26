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Хорватия. Футбольная лига
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Динамо Загреб
Иван Невистич
Статистика
€ 500 тыс
Иван Невистич - статистика
Динамо Загреб
31 июля 1998 (28)
#33 | Вратарь
195 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
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Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 2
11.08.2026
Динамо Загреб
34' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо Загреб
5 : 0
04.08.2026
Кауно Жальгирис
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Загреб
3 : 2
28.07.2026
Тун
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Тун
1 : 1
21.07.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
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