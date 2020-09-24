Иван Невистич - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Невистич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 июля 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Невистич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 июля 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Риека (Риека)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.12.2020
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:2
|Риека (Риека)
|26.11.2020
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Риека (Риека)
|05.11.2020
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2020
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Риека (Риека)
|22.10.2020
|1' -90'
|Риека (Риека)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|01.10.2020
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Риека (Риека)
|24.09.2020
|1' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Колос (Ковалевка)