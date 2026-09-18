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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
Мелих Ибрагимоглу
Статистика
€ 2,50 млн
Мелих Ибрагимоглу - статистика
Коньяспор
17 июля 2000 (26)
#77 | Полузащитник
175 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
68'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 86'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
18.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
68'
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 0
12.09.2026
Трабзонспор
1' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 86'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
4 : 2
22.08.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.08.2026
Ризеспор
1' - 83'
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