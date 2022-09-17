Лукас Шульцбахер - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Шульцбахер
|Команда
|Рапид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Шульцбахер
|Команда
|Рапид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|16
|1
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|12.11.2022
|1' -87'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|29.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|42'
|22.10.2022
|1' -83'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Тироль (Ваттенс)
|36'
|15.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|09.10.2022
|1' -84'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|80'
|01.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|17.09.2022
|1' -86'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|63' 58'
|10.09.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|44'
|03.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|28.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|90'
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|58'
|07.08.2022
|57' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)