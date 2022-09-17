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    Лукас Шульцбахер - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Шульцбахер
    Команда Рапид
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 апреля 2000 (22 года)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 16 1 3 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    11.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    12.11.2022 1' -87' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    06.11.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    29.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    42'
    22.10.2022 1' -83' Хартберг (Хартберг) 1:5 Тироль (Ваттенс)
    36'
    15.10.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    09.10.2022 1' -84' Штурм (Грац) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    80'
    01.10.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    17.09.2022 1' -86' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    63' 58'
    10.09.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    44'
    03.09.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Тироль (Ваттенс)
    28.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.08.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    90'
    13.08.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    58'
    07.08.2022 57' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
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