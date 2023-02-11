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    Эмрехан Гедикли - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эмрехан
    Фамилия Гедикли
    Команда Аустрия Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,10
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    11.02.2023 1' - 58' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия Л 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    11.02.2023 1' -58' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Аустрия Л (Лустенау)
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