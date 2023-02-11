Эмрехан Гедикли - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эмрехан
|Фамилия
|Гедикли
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Эмрехан
|Фамилия
|Гедикли
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|1' - 58'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|11.02.2023
|1' -58'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)