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Швейцария. Суперлига
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Тун
Нико Майер
Статистика
€ 400 тыс
Нико Майер - статистика
Тун
2 июля 2000 (26), Берн
#30 | Полузащитник
173 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
67' - 90'
88'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Тун
2 : 4
16.09.2026
Серветт
72' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Тун
0 : 1
12.09.2026
Грассхоппер
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
3 : 2
06.09.2026
Тун
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Тун
0 : 0
02.09.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
3 : 4
30.08.2026
Тун
72' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Австрия. Бундеслига 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Команда
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Тун
1
0
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0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
1' - 56'
43'
32'
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Тун
3 : 0
06.08.2026
Викингур
1' - 62'
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