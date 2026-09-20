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Австрия. Бундеслига
Команды
Хартберг
Андрия Радулович
Статистика
€ 850 тыс
Андрия Радулович - статистика
Хартберг
3 июля 2002 (24)
#49 | Нападающий
173 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
3 : 3
20.09.2026
ЛАСК
46' - 90'
46, 72'
77'
77'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Тироль
2 : 2
13.09.2026
Хартберг
Был в запасе
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И
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П
Ж
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Хартберг
1
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
3 : 3
20.09.2026
ЛАСК
46' - 90'
46, 72'
77'
77'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Тироль
2 : 2
13.09.2026
Хартберг
Был в запасе
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