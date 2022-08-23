Джордж Джонстон - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Джонстон
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Джонстон
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13'