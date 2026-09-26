Был в запасе

Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Лига чемпионов 2025/2026 Нидерланды. Кубок 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Лига Европы 2021/2022