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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Йосип Шутало
Статистика
€ 12 млн
Йосип Шутало - статистика
Лацио
28 февраля 2000 (26)
#37 | Защитник
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
1' - 84'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
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Лига наций 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Чемпионат Европы 2024
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Лига чемпионов 2022/2023
Чемпионат мира 2022
Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
1' - 84'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
Был в запасе
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