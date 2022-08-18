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    Эрдоган Йесилюрт - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Эрдоган
    Фамилия Йесилюрт
    Команда Сивасспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2023 1' - 90' Сивасспор 1:0 Бешикташ Турция. Суперлига, 23 тур
    31.01.2023 1' - 74' Аланьяспор 0:3 Сивасспор Турция. Суперлига, 22 тур
    28.01.2023 1' - 89' Сивасспор 1:2 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Сивасспор (Сивас) 0:2 Мальме (Мальме)
    42'
    18.08.2022 1' -90' Мальме (Мальме) 3:1 Сивасспор (Сивас)
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