Эрдоган Йесилюрт - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Эрдоган
|Фамилия
|Йесилюрт
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Эрдоган
|Фамилия
|Йесилюрт
|Команда
|Сивасспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2023
|1' - 90'
|Сивасспор
|1:0
|Бешикташ
|Турция. Суперлига, 23 тур
|31.01.2023
|1' - 74'
|Аланьяспор
|0:3
|Сивасспор
|Турция. Суперлига, 22 тур
|28.01.2023
|1' - 89'
|Сивасспор
|1:2
|Адана Демирспор
|Турция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сивасспор
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|0:2
|Мальме (Мальме)
|42'
|18.08.2022
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)