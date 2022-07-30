Аллахяр Саядманеш - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Аллахяр
|Фамилия
|Саядманеш
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Аллахяр
|Фамилия
|Саядманеш
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|7
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2023
|1' -46'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:4
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15'
|30.12.2022
|1' -65'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|38'
|26.12.2022
|60' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|16.08.2022
|1' -55'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.08.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|90'
|06.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|43'
|30.07.2022
|1' -84'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)