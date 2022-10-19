Никола Васили - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Васили
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Васили
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Паули
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -123'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Санкт-Паули (Гамбург)