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    Никола Васили - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Никола
    Фамилия Васили
    Команда Заря
    Состав Основной
    Родной город Мостар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санкт-Паули 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -123' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Санкт-Паули (Гамбург)
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