Лукас Гргич - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Гргич
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Гргич
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|10.08.2022
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|04.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)