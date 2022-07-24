Драголюб Савич - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Драголюб
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Драголюб
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|80' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|24.07.2022
|1' -57'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)