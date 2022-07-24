Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Драголюб Савич - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Драголюб
    Фамилия Савич
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 2001 (21 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2022 80' -90' Рид (Рид) 1:0 Рапид (Вена)
    24.07.2022 1' -57' Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
    • Читайте нас: 
    11