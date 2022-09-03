Лео Граймль - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Граймль
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2001 (21 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Граймль
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|24.01.2023
|Был в запасе
|Шальке-04
|1:6
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|10'
|08.10.2022
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|02.10.2022
|53' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:3
|Аугсбург (Аугсбург)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.09.2022
|87' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)