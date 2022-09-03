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    Лео Граймль - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Лео
    Фамилия Граймль
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Хорн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 2001 (21 год)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    24.01.2023 Был в запасе Шальке-04 1:6 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 17 тур
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