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€ 900 тыс

Лео Граймль - статистика

НАК Бреда
3 июля 2001 (25), Хорн
#12 | Защитник
186 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НАК Бреда
14
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НАК Бреда
3 : 3
08.03.2026
Фейеноорд
1' - 90'
70'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
1' - 36'
35'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
2 : 2
30.01.2026
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
2 : 2
24.01.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НАК Бреда
3 : 4
17.01.2026
НЕК
1' - 63'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 3
24.10.2025
НАК Бреда
1' - 90'
55'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НАК Бреда
2 : 2
18.10.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 2
03.10.2025
Гронинген
1' - 90'
65'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Аякс
2 : 1
27.09.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
1' - 69'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 2
13.09.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
НАК Бреда
0 : 1
31.08.2025
АЗ Алкмаар
1' - 67'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
24.08.2025
НАК Бреда
Был в запасе
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