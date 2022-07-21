Мешак Элиа - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Мешак
|Фамилия
|Элиа
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Мешак
|Фамилия
|Элиа
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|26'
|18.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)