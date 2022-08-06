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    Джонатан Шерцер - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Шерцер
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июля 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Аустрия К 0:3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    11.02.2023 1' - 21' Вольфсберг 1:2 Тироль Австрия. Бундеслига, 17 тур
    14'
    Статистика по турнирам
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