Джонатан Шерцер - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Шерцер
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Шерцер
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|1' - 21'
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|14'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.02.2023
|1' -21'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|14'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|14.08.2022
|1' -46'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|1' -59'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)