Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Джонатан Шерцер - статистика

Рид
22 июля 1995 (31)
#3 | Защитник
185 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рид
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 1/2 финала
Рид
2 : 1
19.05.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Альтах
2 : 0
16.05.2026
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Рид
0 : 1
09.05.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Тироль
1 : 0
25.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Рид
2 : 1
21.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Грацер
1 : 1
17.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсберг
0 : 0
11.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рид
3 : 2
03.04.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Блау-Вайс
3 : 2
21.03.2026
Рид
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Рид
2 : 1
14.03.2026
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Рид
0 : 2
08.03.2026
Аустрия
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Грацер
2 : 0
01.03.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Тироль
1 : 1
22.02.2026
Рид
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Штурм
1 : 0
08.02.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рид
3 : 0
13.12.2025
Альтах
86' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Рапид
1 : 2
06.12.2025
Рид
89' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
1 : 0
29.11.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Хартберг
2 : 0
22.11.2025
Рид
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рид
2 : 1
08.11.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Зальцбург
4 : 1
02.11.2025
Рид
54' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Рид
0 : 2
26.10.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 2
18.10.2025
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рид
0 : 2
14.09.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 3
30.08.2025
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
0 : 2
23.08.2025
Рид
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 3
16.08.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
1 : 0
09.08.2025
Рид
69' - 90'
Главные новости
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
1
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+