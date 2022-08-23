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    Витезслав Ярош - статистика

    #56 | Вратарь
    Имя Витезслав
    Фамилия Ярош
    Команда Ливерпуль
    Состав Молодежный
    Родной город Пршибрам
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 июля 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стокпорт Каунти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 0:1
    (1:3)п    		 Лестер (Лестер)
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