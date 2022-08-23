Витезслав Ярош - статистика
#56 | Вратарь
|Имя
|Витезслав
|Фамилия
|Ярош
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пршибрам
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июля 2001 (21 год)
|Имя
|Витезслав
|Фамилия
|Ярош
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пршибрам
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стокпорт Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)