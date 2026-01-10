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Италия. Серия B
Команды
Виртус Энтелла
Лоренцо Моретти
Статистика
€ 250 тыс
Лоренцо Моретти - статистика
Виртус Энтелла
26 февраля 2002 (24)
#42 | Защитник
187 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виртус Энтелла
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 19 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
10.01.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
1 : 0
27.12.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
21.12.2025
Зюйдтироль
89' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Каррарезе
3 : 1
14.12.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
08.12.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
3 : 2
29.11.2025
Виртус Энтелла
1' - 64'
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
22.11.2025
Палермо
79' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
0 : 0
08.11.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
01.11.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Фрозиноне
4 : 0
28.10.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
25.10.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
17.10.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
2 : 0
05.10.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
81' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
2 : 1
21.09.2025
Виртус Энтелла
55' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
14.09.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Чезена
1 : 1
30.08.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
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