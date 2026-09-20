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Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Жоау Мариу
Статистика
€ 8 млн
Жоау Мариу - статистика
Фиорентина
3 января 2000 (26)
#17 | Защитник
178 см
Португалия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
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Португалия. Примейра 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
84' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 80'
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