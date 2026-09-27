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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Густав Исаксен
Статистика
€ 15 млн
Густав Исаксен - статистика
Лацио
19 апреля 2001 (25)
#8 | Нападающий
178 см
Дания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
1' - 76'
24'
66'
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
75' - 90'
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
87' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 53'
25'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
63' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
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Молодежный чемпионат Европы 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
87' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 53'
25'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
63' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
46' - 90'
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