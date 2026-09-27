Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Дания. Суперлига 2023/2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Дания. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Дания. Суперлига 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021