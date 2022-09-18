Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лука Сучич - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Сучич
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Родной город Линц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 63' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    16.02.2023 1' - 82' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 73' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11