Лука Сучич - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Сучич
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Сучич
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 63'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 82'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 73'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|14
|0
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -63'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -73'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|17'
|22.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|1' -88'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11' 70'
|08.10.2022
|61' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|90'
|01.10.2022
|61' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|1'
|27.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|1' -75'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|20'
|06.08.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.07.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|90'
|22.07.2022
|1' -82'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)