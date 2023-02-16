Георгий Судаков - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Судаков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Судаков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)