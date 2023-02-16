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    Георгий Судаков - статистика

    #61 | Полузащитник
    Имя Георгий
    Фамилия Судаков
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 90' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
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