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Роко Батурина
Статистика
Роко Батурина - статистика
Завершил карьеру
20 июня 2000 (26), Сплит
#9 | Нападающий
187 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
23
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Малага
2 : 2
31.05.2025
Бургос
66' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльче
2 : 0
25.05.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Малага
2 : 1
17.05.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльденсе
1 : 0
11.05.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Малага
1 : 0
03.05.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Малага
1 : 0
27.04.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Эйбар
2 : 2
21.04.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Уэска
1 : 0
14.04.2025
Малага
87' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Малага
0 : 1
06.04.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Овьедо
2 : 1
30.03.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
2 : 0
22.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Альбасете
2 : 0
15.03.2025
Малага
46' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Малага
0 : 2
09.03.2025
Кадис
1' - 61'
Испания. Сегунда, 29 тур
Альмерия
2 : 2
01.03.2025
Малага
46' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Малага
1 : 0
21.02.2025
Тенерифе
1' - 80'
77'
77'
Испания. Сегунда, 27 тур
Картахена
0 : 1
15.02.2025
Малага
75' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Малага
1 : 1
08.02.2025
Леванте
59' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Расинг
2 : 1
01.02.2025
Малага
87' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Малага
1 : 2
26.01.2025
Сарагоса
85' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Мирандес
3 : 2
20.01.2025
Малага
73' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Спортинг
1 : 3
21.12.2024
Малага
1' - 60'
46'
Испания. Сегунда, 20 тур
Малага
3 : 0
18.12.2024
Эльденсе
1' - 66'
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
0 : 0
15.12.2024
Малага
61' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Малага
1 : 1
08.12.2024
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Кастельон
2 : 0
01.12.2024
Малага
83' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Леванте
4 : 2
27.11.2024
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Малага
0 : 0
23.11.2024
Расинг
1' - 46'
Испания. Сегунда, 15 тур
Сарагоса
0 : 0
17.11.2024
Малага
1' - 46'
Испания. Сегунда, 14 тур
Малага
1 : 0
09.11.2024
Картахена
63' - 90'
83'
Испания. Сегунда, 12 тур
Малага
1 : 0
27.10.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Тенерифе
0 : 0
24.10.2024
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Малага
0 : 0
19.10.2024
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
2 : 2
12.10.2024
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Депортиво
0 : 0
06.10.2024
Малага
1' - 46'
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
77' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
63' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
55' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2024
Мирандес
1' - 69'
Испания. Сегунда, 1 тур
Расинг де Феррол
2 : 2
17.08.2024
Малага
1' - 90'
45'
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