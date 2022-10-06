Денис Попов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|06.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)