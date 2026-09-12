Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 850 тыс

Кемаль Сертел - статистика

Чорум
6 января 2000 (26), Хатая
#88 | Защитник
186 см
Турция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
31
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
1' - 64'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
65'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
5 : 1
25.04.2025
Хатайспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
2 : 1
13.04.2025
Хатайспор
1' - 83'
28'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
1' - 88'
49'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
1' - 31'
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 2
08.03.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
1 : 0
16.02.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Самсунспор
2 : 0
07.02.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
1' - 90'
20'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
17.01.2025
Галатасарай
1' - 73'
28'
Турция. Суперлига, 19 тур
Хатайспор
1 : 2
11.01.2025
Ризеспор
59' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
1' - 35'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
08.12.2024
Хатайспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
1' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
77' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
1 : 1
05.10.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
47'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 1
09.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
2
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+