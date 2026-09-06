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Чехия. Шанс Лига
Команды
Градец-Кралове
Томаш Петрашек
Статистика
€ 175 тыс
Томаш Петрашек - статистика
Градец-Кралове
2 марта 1992 (34)
#4 | Защитник
199 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
52' - 90'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
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Лига наций 2020/2021
Команда
И
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Градец-Кралове
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
52' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Богемианс 1905
0 : 0
02.08.2026
Градец-Кралове
1' - 55'
55'
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