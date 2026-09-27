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Хапоэль БШ
Идан Начмиас
Статистика
€ 700 тыс
Идан Начмиас - статистика
Хапоэль БШ
17 марта 1997 (29)
#15 | Защитник
Израиль
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
83' - 90'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Спартак Варна
1 : 1
30.08.2026
Лудогорец
Был в запасе
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
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Лига наций 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
83' - 90'
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