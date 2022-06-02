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    Флорьян Лосаж - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Флорьян
    Фамилия Лосаж
    Команда Краковия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 43' - 90' Истанбулспор 2:1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Косово 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 Был в запасе Косово 5:1 Кипр
    24.09.2022 79' -90' Северная Ирландия 2:1 Косово
    12.06.2022 Был в запасе Греция 2:0 Косово
    09.06.2022 Был в запасе Косово 3:2 Северная Ирландия
    05.06.2022 1' -75' Косово 0:1 Греция
    02.06.2022 70' -90' Кипр 0:2 Косово
    78' 80'
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