Флорьян Лосаж - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Флорьян
|Фамилия
|Лосаж
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Флорьян
|Фамилия
|Лосаж
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|43' - 90'
|Истанбулспор
|2:1
|Аланьяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Косово
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|Был в запасе
|Косово
|5:1
|Кипр
|24.09.2022
|79' -90'
|Северная Ирландия
|2:1
|Косово
|12.06.2022
|Был в запасе
|Греция
|2:0
|Косово
|09.06.2022
|Был в запасе
|Косово
|3:2
|Северная Ирландия
|05.06.2022
|1' -75'
|Косово
|0:1
|Греция
|02.06.2022
|70' -90'
|Кипр
|0:2
|Косово
|78' 80'