Владислав Васильев - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|1' -90'
|Тараз (Тараз)
|0:2
|Тобол (Костанай)
|23.10.2022
|46' -90'
|Мактаарал (Атакент)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|73'
|15.10.2022
|90' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|02.10.2022
|83' -90'
|Тобол (Костанай)
|3:1
|Шахтер (Караганда)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|21.08.2022
|69' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Тараз (Тараз)
|88'
|01.07.2022
|67' -84'
|Туран (Туркестан)
|2:2
|Тобол (Костанай)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|19.06.2022
|67' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Каспий (Актау)
|14.05.2022
|1' -69'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|02.05.2022
|1' -86'
|Шахтер (Караганда)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|26.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Астана (Астана)
|16.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|17.03.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)