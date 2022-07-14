Кристерс Тоберс - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кристерс
|Фамилия
|Тоберс
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Вес
|75
|Имя
|Кристерс
|Фамилия
|Тоберс
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лехия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Лехия (Гданьск)
|1:2
|Рапид (Вена)
|21.07.2022
|1' -72'
|Рапид (Вена)
|0:0
|Лехия (Гданьск)
|4'
|14.07.2022
|1' -90'
|Академия Пандева (Струмица)
|1:2
|Лехия (Гданьск)